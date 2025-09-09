Si accende in Riviera il Gran premio degli eventi

Parte il Gran Premio degli eventi. Come ogni anno il Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini porta con sé un ricco cartellone di eventi nelle piazze e nei viali delle località della Riviera, per far vivere a turisti e non l’adrenalina delle sfide. Gli organizzatori del Gran Premio ne hanno fatto un vero e proprio prodotto che aiuta a fidelizzare presenze turistiche e ricadute economiche sul territorio. Tant’è che per il GP di Misano sono 85 i milioni di euro che si fermano nelle casse delle attività in Riviera. Dunque non manca che partire.

Ad inaugurare il palinsesto di The Riders’ Land Experience ci penserà San Marino. Il primo appuntamento sarà ‘Virtual Grid: pronti alla sfida?’, domani dalle 17 al Campo Bruno Reffi di San Marino. I fan potranno mettersi alla prova con simulatori Moto Trainer. Ci saranno anche un’area fitness, stand gastronomici, esposizione di moto e Dj set. Nella stessa giornata al Teatro della Corte di Coriano, alle 21, verrà proiettato il docu-film ‘Voglio Correre’, basato sulla vita del dottor Costa e le avventure della Clinica mobile.

Giovedì alle 20 in viale Ceccarini a Riccione si scatenerà adrenalina pura con la Red Bull Riders Night. Una serata da vivere con le evoluzioni freestyle, musica e show nel cuore di Riccione. Lo stesso accadrà a Rimini il giorno seguente, sempre a partire dalle 20, sul lungomare Tintori. Rotto il ghiaccio, e avvicinandosi alle prove in pista per il GP, i tifosi avranno un’occasione unica sempre nella giornata di venerdì. Al Misano World Circuit si svolgerà il KTM Orange Parade 2025.

Oltre 300 motociclisti potranno girare in pista assieme ai piloti Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini e Maverick Viñales. A Riccione, da venerdì a domenica, torna l’Ingar Motor Fest all’Abissinia. Saranno tre giorni con esibizioni di drifting, freestyle e trial. E ancora show con camion, auto, ape e prototipi, seguiti da performance di tuning e supercar. Spostandosi a Misano, torna anche quest’anno il Dedikato, da venerdì a sabato. L’Arena 58 dalle 17,30 a mezzanotte ospiterà esibizioni freestyle by Daboot, talk show, concerti, sfilate di moto storiche e fuochi d’artificio.

Nelle stesse giornate Cattolica si trasformerà in un circuito di emozioni tra moto, musica e spettacolo, tra piazza 1° Maggio, via Fiume e via Curiel. Dal pomeriggio fino a sera sfilata di minimoto, concerti dei Birri Medi e West River Band, dj set e tanto altro la sera successiva. Infine sabato e domenica a Rimini, in piazzale Fellini, minimoto per i più piccoli, mentre sabato alle 18 in circuito il concerto di Red Bull con Nameless e Afrojack.