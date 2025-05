Si accende la battaglia nei forum: "Abbiamo rotto il monocolore Pd"

La battaglia nei nuovi forum di quartiere è iniziata. "Si può rompere la cappa del ‘monocolore’ amministrativo di Pd & soci a Rimini...", dice con tono trionfale Raimondo Elli, segretario cittadino di Forza Italia. Tanta energia arriva dall’esito della votazione per la presidenza del forum deliberativo numero 7, quello per le zone di Borgo San Giovanni e Lagomaggio. In queste mesi diversi comitati cittadini e partiti hanno polemizzato contro il nuovo lo strumento partecipativo scelto dall’amministrazione per dare ai cittadini una rappresentanza (dopo l’abolizione dei vecchi consigli di quartiere).

Claudio Mazzarino, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, ha detto senza tanti giri di parole che "l’amministrazione usa i nuovo forum come metodo per svuotare i comitati di quartiere, realtà storicamente attive e scomode per chi governa". Ma ora l’opposizione ha messo a segno il primo gol. "Il nostro dirigente provinciale e attuale vice segretario cittadino di FI Davide Frisoni – annuncia Elli - è stato eletto presidente del forum di quartiere 7, zone di Borgo San Giovanni e Lagomaggio. Già consigliere comunale e candidato alle ultime regionali, Frisoni darà un contributo di competenza e servizio di alto livello". Ma lo farà "in una struttura tecnico-politica, i nuovi forum, che noi riteniamo comunque inadeguata a promuovere il vero coinvolgimento dei cittadini e di tutte le forze politiche riminesi".

Il colpaccio degli azzurri porta a una riflessione politica. "Molti mi fanno notare – continua Elli – – che i nuovi forum di quartiere sono un bluff, una cinghia di trasmissione del Pd, uno specchietto per le allodole. Tutto vero in gran parte". Ma da oggi per gli azzurri, con l’elezione di Frisoni, c’è una possibilità in più di alzare la voce. "Se in uno dei foum viene eletto presidente un nostro dirigente, io colgo dei segnali importanti". Ma "è anche interessante notare che Frisoni era il terzo eleggibile, preceduto da un signore che poi ha declinato l’incarico e soprattutto da una dipendente comunale che non aveva dichiarato il suo status e quindi incompatibile".