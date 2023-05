Si accende la voce della spiaggia Publiphono al via con tante novità

Tutto pronto: da domani Publiphono Rimini riaccende l’estate. La voce della spiaggia, dopo la scomparsa di Ugo De Donato lo scorso agosto, riparte guidata da Silena Grisale (foto), determinata a continuare la missione di Ugo. Tra le novità Un post al Sole sui social, poi lo Spazio dedica per matrimoni, lauree, compleanni, con gli auguri amplificati fin sotto l’ombrellone, Radio Vacanza condotta dall’istrionico Gilberto Gattei (in palinstesto alle 11 del mattino, con replica alle 17). E naturalmente l’immancabile servizio per cercare le persone scomparse, condotto dall’angelo della spiaggia, la poliglotta Liljana Visinska. Tra le altre novità Un’estate da non perdersi, con una serie di raccomandazioni che verranno affisse in spiaggia, pubblicate sul sito e anche ricordate nel corso delle trasmissioni. Lo scopo è di ridurre le richieste di intervento. L’anno scorso sono stati infatti 775 gli annunci di persone smarrite di cui 691 hanno coinvolto bimbi sotto i 10 anni.