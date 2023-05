Si accende l’ex Spiller con la cucina orientale

Un ristorante di sushi dove in precedenze si consumava il rito della birra con menù che ricordano la montagna. C’è già un nome per il locale lasciato libero da Spiller sulla statale 16 all’ingresso di Riccione. Si tratta di Mana sushi, ristorante che in riviera si è già fatto apprezzare a Bellaria, situato in pieno centro e gestito da titolari giovani, ma con alle spalle una considerevole esperienza nel settore.

A curare i vari aspetti della nuova apertura saranno i professionisti di Hurban Hub costituita da Gianni Mazzone, società di servizi immobiliari e luogo di incontro tra professionisti specializzati in vari settori, dall’immobiliare alla consulenza finanziaria e sviluppo d’impresa.

"Seguiamo diversi clienti e brand a livello nazionale. Tra questi c’è Spiller - spiega Francesca Ricci responsabile marketing per Hurban Hub -. Quando ci hanno avvertito della volontà di lasciare i locali abbiamo contattato tra i nostri clienti Mana, i quali hanno voluto cogliere l’occasione per allestire anche a Riccione un ristorante, portando la loro offerta". I locali che si trovano sulla ex statale 16 sono stati liberati agli inizi di maggio. Ora partiranno i lavori per adeguare gli spazi rendendoli adatti a un ristorante che guarda alla cultura del sol levante.

"A curare il progetto sarà l’architetto Umberto Bonoli - spiega Paolo Leoni responsabile commerciale di Hurban Hub -. Gli arredi ricalcheranno il tratto distintivo del locale che si è fatto conoscere a Bellaria. Nel caso della struttura a disposizione a Riccione sarà possibile arredare anche un’ampia area esterna di circa 200 metri quadrati, ed anche in questo caso i richiami alla cultura orientale saranno evidenti".

Sui tempi di realizzazione del nuovo locale, i responsabili di Hurban Hub parlano di alcuni mesi di lavoro. "L’apertura dovrebbe avvenire in settembre, al termine dell’estate, e il locale sarà ovviamente pensato per una apertura durante tutta l’annata". Per i mesi estivi l’edificio sulla ex statale 16 rimarrà com’è oggi, salvo il via vai degli operai. Serviranno alcuni mesi prima che si possa riaccendere la luce in un luogo che in passato aveva visto la presenza del Mc Donald Drive, prima della chiusura e delle polemiche che ne erano sorte per il degrado a cui la zona era andata incontro. Poi l’arrivo di Spiller aveva cambiato le cose accendendo un faro sulla zona, e facendo dimenticare il degrado. Ora si cambia con Mana sushi, ma non subito, bisognerà attendere l’autunno.

Andrea Oliva