Si accendono le ’Luci della legalità’ su Cattolica

Le ‘Luci delle legalità’ tornano ad illuminare Cattolica e i comuni vicini, con la terza edizione dell’appuntamento organizzato dall’associazione Rimbalzi fuori campo. Un progetto culturale e sociale che con quattro spettacoli mattutini e non solo, toccherà oltre alla Regina, anche Misano e Gradara; creando una rete tra territori vicini. Sul palco lo scrittore Luca Pagliari, la presidente del Movimento Bambino onlus Maria Rita Parsi, Gianfelice Facchetti (figlio dell’ex calciatore Giacinto) e l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, a toccare i temi del bullismo, razzismo, violenza di genere e legalità. Si parte giovedì 6 novembre con Luca Pagliari (alle 10) al teatro della Regina di Cattolica con lo spettacolo ‘Kristel — il silenzio dopo la neve’, la storia di una giovane sciatrice piena di vita, morta dopo aver assunto una pasticca di ecstasy.

Venerdì 21 novembre doppio appuntamento, alle 10 al teatro Astra di Misano, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi porta in scena ‘Il bullo interiore’. In serata, alle 21, nel salone Snaporaz di Cattolica la conferenza ‘Perché la colpa è sempre di Eva’, sull’odio e le violenze di genere. Gli spettacoli continueranno anche nell’anno nuovo. Il 29 gennaio toccherà a Gianfelice Facchetti (ore 10), di nuovo al teatro della Regina, con ‘Se il razzismo entra in campo’, un momento per riflettere sulla diversità nel mondo del pallone e non solo. A chiudere gli appuntamenti, il 2 febbraio alle 10, ci penserà l’ex magistrato e ora parlamentare Pietro Grasso con un ricordo sul giudice Falcone in ‘Il mio amico Giovanni’. Gran finale alle 18 nella sala conferenze di RivieraBanca a Gradara con il dibattito ‘Da che pare stai?’.

"La bellezza di ‘Luci della legalità’ è che agli spettacoli e alle conferenze saranno presenti anche i ragazzi delle scuole di Cattolica, Gabicce, Gradara, Misano e San Giovanni in Marignano, risaldando una rete tra comuni vicini che è fondamentale — dice la sindaca Foronchi —. I più giovani devono avere l’opportunità di conoscere la legalità, cos’è il bullismo, l’educazione e il senso civico. A scuola se ne parla tanto, ma è sempre bello che la comunità dia un esempio chiaro. Dobbiamo tutti andare avanti in questa direzione, con un territorio che continua a collabroare".

Federico Tommasini