Si accendono le ruspe per i tre nuovi nidi

Avanzano i progetti del Comune finanziati dal Pnrr (anche se l’assessore Frisoni spiega di attendere "chiarimenti sulle coperture annunciate dal governopochi mesi fa e su cui non si è saputo più nulla"). Il 1° dicembre posa della prima pietra per i tre nuovi asili nido: il Pollicino al Parco Pertini a Marebello, il Girotondo in via Codazzi e la ricostruzione dell’asilo nido Peter Pan a Viserba (oltre 7 milioni di investimento previsti). Nei tempi stabiliti anche l’iter della nuova piscina comunale a Viserba (10,5 milioni) e del Centro federale danza sportiva allo Stadium. In corso l’aggiudicazione del secondo stralcio del Metromare (stazione-Fiera), costo di 60 milion Iva compresa. Partiti a ottobre i primi lavori del tratto 6 del Parco del Mare tra piazzale Gondar e via Siracusa (valore oltre 25 milioni) e quelli del nuovo centro servizi per il contrasto alla fragilità, in fase di realizzazione in via De Warthema, in capo al distretto socio-sanitario.