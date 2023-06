Si accendono le stelle della musica

Il Tezenis Summer Festival aprirà domani alle 20, prima tappa nella capitale romagnola, con artisti del calibro di Annalisa, Achille Lauro, Articolo 31, Baby K, Tommaso Paradiso, Rosa Chemical, Rose Villain, The Kolors, Mr Rain, Emis Killa, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Rocco Hunt, Oriana Sabatini e artisti freschi di talent come Federica, Piccolo G, Gaia, Luigi Strangis. Sul palco anche i rapper virali e ascoltatissimi come Bismark, Boro Boro, Rondodasosa, Rhove, Clara di Mare fuori, Dara, e Matteo Romano. Al timone delle serate, due conduttrici di Radio 105, protagoniste dei social con numeri da record, Maria Sole Pollio e Rebecca Staffelli, professioniste molto giovani, ma già con una importante esperienza alle spalle legata alla musica live.