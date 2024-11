Si accendono sulla Regina ’le luci della legalità’

L’associazione "Rimbalzi fuori Campo" presenta anche per l’a.s. 2024/2025 la rassegna "Luci della legalità" promuovendo incontri con le scuole, con gli alunni, ma anche con le famiglie e gli adulti con personaggi di grande rilievo nel panorama culturale italiano su temi educativi, etici e culturali. Si parte mercoledì prossimo 13 novembre al Teatro della Regina con l’attore Paolo Ruffini sul tema "Dal social al sociale", quindi si prosegue venerdì 22 novembre con l’esperto Stefano Rossi sul tema "Un mare di emozioni", sempre al Teatro della Regina, quindi poi il 17 gennaio sarà la volta del giornalista Aldo Cazzullo in "La violenza su Artemisia Gentileschi" al cinema teatro Astra di Misano, mentre il clou sarà certamente venerdì 24 gennaio con Don Luigi Ciotti, sacerdote in prima linea nella lotta antimafia, che dialogherà con il magistrato cattolichino Piergiorgio Morosini, al mattino presso la Tenuta del Monsignore a San Giovanni in Marignano, ed al pomeriggio alle 18 presso la sala conferenze di RivieraBanca a Gradara, quindi il 28 gennaio il giornalista sportivo Matteo Marani al Teatro della Regina parlerà: "Dallo scudetto ad Auschwitz. La storia di Arpad Weiz, allenatore ebreo" ed infine il 7 febbraio interverrà Lucia Annibali, noto avvocato pesarese, vittima di un tragico episodio di violenza.

lu.pi.