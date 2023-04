Sì al bagno con Fido e largo ai chiringuitos

Al mare con Fido. Anche in questa stagione la spiaggia di Rimini sarà dog friendly. La nuova ordinanza balneare prevede infatti – come già accaduto negli ultimi anni – la possibilità di fare il bagno in mare con il proprio cane. L’accesso in acqua sarà consentito al mattino dalle 6 alle 8 o di sera dalle 18.40 alle 21. Gli stabilimenti balneari che dispongono già di zone attrezzate per accogliere i cani, potranno allestire ogni giorno un’area (delimitata da boe e segnalata) dedicata a chi vuol portare Fido in acqua. Negli ultimi anni sono aumentati gli stabilimenti che accolgono i cani in spiaggia e secondo Palazzo Garampi "oggi a Rimini sono almeno la metà dei bagni è dog friendly".

Ieri nella prima e nella seconda commissione consiliare si è invece discusso delle regole per i chiringuitos. Confermata la decisione sulla musica e l’intrattenimento dal vivo in spiaggia: saranno consentiti dalle 18,30 alle 23,30 per 64 giorni a stagione, con deroghe agli orari per alcuni eventi speciali. Saranno circa una trentina quest’estate i chiringuitos a Rimini. I chioschi potranno somministrare cibo e bevande dalle 7 a mezzanotte.