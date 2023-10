"Sì al dialogo, ma solo con chi è credibile"

Daniela Angelini, lei è pronta a deporre l’ascia di guerra?

"Credo francamente – risponde l’ex sindaca – di non averla mai dissotterrata né adoperata. A Riccione esiste una frattura sociale molto profonda, difficilmente riscontrabile in queste proporzioni nelle altre città della Romagna, e dovremmo impegnarci tutti insieme per sanarla, andando oltre ai confini e agli steccati che separano comitati d’area, associazioni di categorie e partiti politici. Il tema merita di essere affrontato con coerenza, possibilmente da chi può essere ritenuto credibile. Alcuni personaggi dovrebbero evitare di scadere nel ridicolo".

A chi si riferisce?

"A Riccione c’è una destra che, a mio giudizio la peggiore di sempre, concepisce l’amministrazione della città come guida padronale: o con loro o contro di loro. Non mi riferisco tanto all’atteggiamento nei confronti dei partiti, quanto verso i cittadini, le imprese e le associazioni: o sei allineato oppure sei un nemico da osteggiare. Questa destra aveva posto la città di Riccione in isolamento rispetto al resto della provincia e alle istituzioni, aveva promosso la frantumazione dei comitati per poterli meglio condizionare".

Faccia i nomi.

"I riccionesi si sono espressi nelle elezioni del 2022. Renata Tosi, dopo otto anni da sindaca e altri dieci di consiglio comunale, ha ricevuto 274 preferenze, l’equivalente di un ‘vai a casa’. Ma non sembra avere ancora compreso il messaggio. Cito un esempio emblematico: è stata tra coloro che hanno diffuso la fake news secondo la quale Riccione non aveva ottenuto la Bandiera Blu. Poi mi parlano di amore per la città… Mi pare emblematico anche il caso di Fabrizio Pullè, attuale segretario delle civiche di destra. Si autopromuove promotore del dialogo e contestualmente va all’attacco sul Festival del sole. Fa già ridere così. Sono dei mistificatori. Non credo che dialogando con questi personaggi si possa sanare la frattura sociale di Riccione".

Quindi niente dialogo?

"Sono un’assoluta sostenitrice della necessità di governare ascoltando, dialogando e confrontandosi con tutti gli interlocutori della città. Durante il mio anno di governo ho incontrato i residenti e gli operatori andando in tutti i quartieri, ho coinvolto i comitati e le associazioni praticamente in ogni atto amministrativo. Attendo fiduciosa l’esito della sentenza del Consiglio di Stato per tornare ad amministrare la città sulla base di questo tipo di approccio".

Allora è impossibile il confronto con gli avversari politici?

"Affatto. Credo che sia necessario il confronto con tutti i partiti e anche in Consiglio comunale. Affinché il dialogo sia costruttivo, però, è necessario che gli interlocutori siano credibili. Alcuni, anche all’opposizione, credo che lo siano. Ma non ho intenzione di farmi prendere in giro".