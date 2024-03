Si allarga il fronte del no alla variante della statale 16. Il comitato ‘No alla variante della Ss16 Rimini, che già oggi coinvolge centinaia di cittadini delle varie zone in cui il tracciato prevede di far transitare la nuova strada, si arricchisce di nuove alleanze. A sostenere la battaglia sono Legambiente Valmarecchia, Anpana Rimini, Fridays for future, Fiab Rimini e il Wwf Rimini. Il comitato sottolinea le "implicazioni di un’infrastruttura obsoleta e invasiva, che si estenderebbe per 28 chilometri con un’ampiezza di 50 metri. L’intento è quello di informare e sensibilizzare la popolazione, nel tentativo di portare all’attenzione della collettività un tema che va oltre l’interesse individuale, toccando direttamente o indirettamente le vite di tutti, oggi e in futuro". Critica Legambiente: "Troviamo assurdo che la variante alla Ss16 a Rimini Nord taglierà il territorio, mettendo a rischio le attuali coltivazioni e le falde. La frammentazione del territorio metterà così a rischio aziende e famiglie".

Anpana invita a "valorizzare e preservare il nostro ambiente naturale, per il bene comune e il pianeta", mentre Fridays for future pone l’attenzione sull’utilizzo di una simile infrastruttura: "Deve essere chiaro a tutti quanti che la costruzione di nuove corsie per la Ss16 sarà un incentivo al suo utilizzo, e non una soluzione all’eccessivo traffico". Fiab chiede una revisione del progetto partendo da un miglioramento dell’efficienza dell’attuale tracciato che in alcuni tratti potrebbe essere allargato a 4 corsie. Infine il Wwf: "Oltre alla inevitabile distruzione di biodiversità, sono a rischio anche aziende e famiglie. E tutto per un progetto vecchio e superato, perché previsto decenni fa per flussi e tipi di traffico che poi oggi in realtà non ci sono".