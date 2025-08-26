Si allarga l’ospedale. Entro Natale un ‘dehor’ per il Pronto soccorso

Lavori urgenti al pronto soccorso dell’Infermi. Solo pochi giorni fa è stato presentato il progetto che prevede un ampliamento della struttura del Pronto soccorso. Un progetto importante anche per il valore economico. L’operazione costerà, infatti, 8 milioni di euro. Tuttavia per completare l’intervento serviranno cinque anni. Un lasso di tempo troppo ampio per lasciare che la condizione del Pronto soccorso rimanga quella di oggi. Servono interventi immediati e a farli sarà l’Ausl attraverso fondi aziendali. "Si tratta di un investimento di 200mila euro – spiega l’assessore alle politiche per la salute, Kristian Gianfreda –. È una prima risposta concreta alla principale esigenza legata all’attesa dei pazienti, un’azione che migliorerà non solo l’esperienza degli utenti ma anche le condizioni di lavoro di tutti coloro che, ogni giorno, si prendono cura della salute della nostra collettività".

Il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi attuali. "Entro la fine del 2025 – prosegue l’assessore –, sorgerà un nuovo spazio esterno. Sarà un dehor di circa 40 metri quadrati, posizionato a fianco dell’attuale ingresso principale, destinato ad accogliere l’area di attesa. Questa soluzione permetterà di liberare spazi preziosi all’interno dell’attuale struttura, migliorando significativamente l’organizzazione del servizio".

I lavori sono già iniziati e termineranno entro i prossimi mesi, comunque prima delle festività natalizie, assicura l’assessore. Mentre l’intervento che comporterà una totale revisione degli spazi del Pronto soccorso con un ampliamento della struttura ospedaliera significativo prenderà via in futuro e sarà fatta sul modello di quanto già fatto a Forlì e Ravenna. Per l’Infermi si tratterà di allargare gli spazi dedicati al Pronto soccorso utilizzando l’area posizionata a sinistra rispetto all’attuale servizio, includendo anche parte dell’area oggi destinata ai parcheggi. "Queste iniziative – dice Gianfreda – sono il frutto di un lavoro di squadra tra l’amministrazione comunale e l’Azienda Usl, volto a definire in sinergia un ripensamento dell’assetto tradizionale caratterizzato da problemi cronici quali il sovraffollamento dei Pronto soccorso. Stiamo sperimentando soluzioni innovative attraverso il potenziamento della sanità territoriale, un approccio che riteniamo fondamentale".

L’intervento in corso rientra in quella che l’assessore definisce una "visione integrata" nella quale rientrano "anche i nuovi presidi di salute della sanità territoriale rappresenta dai Nodi territoriali, è il nostro impegno per costruire un sistema sanitario più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni reali della cittadinanza. Le novità che interessano il Pronto soccorso di Rimini sono parte di un disegno più ampio che mira a trasformare il modo in cui concepiamo e organizziamo l’assistenza sanitaria".