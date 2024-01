Si allargano le Ztl, più piste ciclabili. Rivoluzione in arrivo nella zona mare

Si allargano le zone a traffico limitato nella zona mare. Aumentano i percorsi ciclopedonali con aree per la sosta di biciclette e monopattini. Tutto questo mentre il Metromare punta con decisione verso sud per collegarsi a Misano e Cattolica. Sono alcune delle indicazioni che il Comune si appresta a sperimentare. Azioni che verranno messe a regime nel futuro Pums, il Piano urbano di mobilità sostenibile. La giunta ha affidato la redazione dello studio a Forlì Mobilità Integrata. I temi che verranno affrontati sono il trasporto pubblico, con particolare attenzione alle esigenze di studenti e lavoratori, la mobilità ciclabile e quella turistica, l’integrazione del trasporto bici-treno, l’adeguamento della rete viaria della zona sud di Riccione, ed azioni utili, sottolinea la giunta, a un cambio di mentalità per rendere gli spostamenti più sostenibili ed efficienti. Per l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli, "il piano dovrà rendere l’ambiente urbano più resiliente e rispettoso dell’ecosistema, stimolando l’impegno collettivo verso un futuro ecologicamente sostenibile".

Ma come si traduce tutto questo in azioni concrete? Il piano sarà pronto tra circa un anno, ma prima vi saranno situazioni in città in cui sperimentare le nuove linee. "Prendiamo il porto canale – premette l’assessore –. Il nuovo arredo porrà la questione della regolamentazione della mobilità nella zona. L’intersezione tra viale D’Annunzio e i viali Parini e Bellini resta un ambito che necessità di interventi". La prossima estate, con la fine dei lavori sulla prima parte del canale, potrebbe essere l’occasione per sperimentare una nuova viabilità nell’area. "È evidente che servono strade alternative e al proposito ritengo che vada incentivato l’utilizzo del prolungamento di viale XIX Ottobre". Altro ambito dove potrebbero esserci novità è l’isola pedonale di viale Ceccarini. Qui il Comune ha ottenuto i finanziamenti per porre telecamere di ingresso all’area pedonale in viale Milano, all’altezza di viale Rismondo e di piazzale Curiel. Fare entrare in attività i varchi porterebbe a bloccare il traffico di scorrimento lungo viale Milano in piena estate. Inoltre c’è un’azione che l’assessore dà per scontata: "Il prolungamento del Metromare verso sud. È fondamentale". Per la sindaca Angelini "la redazione del Piano sarà accompagnata da un processo partecipativo" che coinvolgerà anche "associazioni di categoria e ambientaliste, la popolazione residente, gli studenti e i turisti, con la somministrazione di questionari e interviste".

Andrea Oliva