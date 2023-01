Si allunga la pista ciclabile sull’ex ferrovia

Cinquantamila euro di dotazioni pubbliche in più, rispetto alla prima visione del progetto sulla pista ciclopedonale lungo l’ex ferrovia. La notizia riguarda la variante del piano urbanistico attuativo Florina: la giunta l’ha approvata e in aggiunta alle dotazioni standard, ha richiesto al privato di realizzare 550 metri di percorso ciclopedonale, lungo il tracciato dell’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino. Questa opera va a completare i lavori già pianificati nell’accordo con l’azienda Paglierani e la lottizzazione Forever green in via Scalone. Circa 200mila euro il costo dell’intervento. La pista ciclopedonale, lungo l’ex ferrovia, sarà ultimata entro fine 2023. "Un nuovo anello verde di collegamento tra punti strategici del capoluogo _ dice l’assessore Sacchetti _ con migliore accessibilità dei servizi alla persona, potenzierà la mobilità sostenibile e valorizzerà le proposte naturalistiche per un turismo slow".