Si alza il sipario al Galli . L’eterno mito del Don Giovanni nella rilettura di Arturo Cirillo

Il Don Giovanni per il teatro Galli. Da domani a mercoledì, sempre alle 21, si aprirà il sipario su uno dei miti della cultura occidentale: la figura libertina, seduttiva e blasfema. A cimentarsi, portando in scena il Don Giovanni, sarà Arturo Cirillo che dirige e interpreta un nuovo adattamento di una storia immortale. Un vero e proprio mito, come d’altronde recita la stagione teatrale che quest’anno indaga ‘il Mito’. Ad aiutare lo spettatore a entrare nella storia del Don Giovanni ci penserà Cirillo, in un allestimento dove l’opera di Mozart su poetico libretto di Da Ponte incontra l’assurdo e il paradosso del teatro di Molière.

Prendono così vita la storia e il personaggio portando lo spettatore alle origini nella cultura spagnola, francese e italiana del Settecento, tra prosa e opera. Una miscellanea azzardata ma possibile grazie alle sfaccettature della personalità del seduttore per antonomasia. Una spinta continua verso gli eccessi, senza moderazione, perché non riesce a fare a meno di giocare, recitare, sedurre, senza fine, ogni volta da capo, fino a morirne.

Cirillo racconta come "questa irrefrenabile corsa verso la morte (l’opera si apre con l’assassinio del Commendatore e si conclude con lo sprofondare di Don Giovanni nei fuochi infernali), questa danza disperata, ma vitalissima, sempre sull’orlo del precipizio, questa sfida al destino mi è apparsa in tutta la sua bellezza e forza". Storia e musica parte integrante di una storia e di un mito. "Anche il discorso musicale da tempo, o forse da sempre, mi coinvolge, e quindi ho deciso di raccontare questo mito, che è Don Giovanni, usando forme e codici diversi, conservando di Molière la sua capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo, e di Da Ponte la poesia e la leggerezza, a volte anche una ‘drammatica leggerezza’. Poi c’è la musica di Mozart che di questa vicenda riesce a raccontare sia la grazia che la tragedia ineluttabile".

a. ol.