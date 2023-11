Si alza il sipario al Palazzo del turismo. Rocco Papaleo sul palco della Perla verde

Sarà Rocco Papaleo martedì 7 alle 21 a far rialzare il sipario della stagione teatrale di Riccione, in programma nella sala Granturismo, dotata di nuova platea, al Palazzo del Turismo in piazzale Ceccarini. Il celebre attore, regista, sceneggiatore e showman sarà in scena con Divertissement del quale ha curato parole e musica. Inserito nel cartellone teatrale La bella stagione 202324, lo spettacolo d’autore è come un diario personale, fatto di parole e musica dal vivo, che raccoglie pensieri di giorni differenti da sfogliare a caso. Come osserva l’artista, si tratta di annotazioni concise, rime lasciate a metà, parole che cercavano una musica, storielle divertenti o che tali appaiono nel rileggerle. Affiancato dal pianista Arturo Valiante e diretto dal regista Valter Lupo, che dello spettacolo è anche coautore, Papaleo porta in scena pensieri, rime, storie divertenti e parole in musica.

I biglietti sono disponibili su Liveticket.it e nelle rivendite del circuito Liveticket.

ni. co.