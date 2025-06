Si alza il sipario sul nuovo viale Ceccarini

Il futuro di viale Ceccarini parte di venerdì 13. Domani sera alle 21 sarà inaugurato il primo tratto del nuovo viale dopo il termine dei lavori iniziati in febbraio. Sarà più di un semplice taglio del nastro. "Il pubblico – spiegano dall’amministrazione – potrà scoprire in anteprima una promenade contemporanea caratterizzata da una pavimentazione in travertino, disegnata come un elegante tessuto continuo, e da aiuole trasformate in sedute scultoree con cordoli modellati a onde e scogli, immergendosi in un ‘bosco filare’ di palme, un’oasi urbana affacciata sul mare Adriatico. L’illuminazione scenografica, progettata per trasformare il viale anche di sera, accenderà l’area con giochi di luce dinamici che valorizzano gli elementi di design e creano un’atmosfera suggestiva e coinvolgente". In attesa dell’effetto wow, il Consorzio Ceccarini è già preoccupato per il proseguo dei lavori. "Domani sarà inaugurato un breve tratto, per il quale tuttavia abbiamo visto un allungamento dei tempi di realizzazione (il cantiere sarebbe dovuto terminare alla fine di maggio ndr). Questo ci preoccupa anche perché i prossimi stralci saranno senza dubbio molto più complessi e ampi per dimensione. Inoltre siamo ancora in attesa delle risposte alle osservazioni che avevamo posto per modifiche del progetto presentato a suo tempo. Uno degli elementi che più ci interessa e ci preoccupa è quello di ripensare le aree verdi in modo da gestire i flussi e non allontanare le persone in passeggiata dalle vetrine".

Intanto si parte. Domani la serata prenderà il via con i saluti della sindaca, Daniela Angelini, e dell’assessore Christian Andruccioli. Dopo il taglio del nastro, il pubblico potrà assistere a un racconto del progetto e delle scelte che hanno guidato la trasformazione del viale, illustrato da Tecla Mambelli, dirigente comunale alla Rigenerazione urbana, e dall’architetto Francesco Ceccarelli dello studio Laprimastanza, autori del progetto. Infine l’intervento musicale del compositore e musicista riccionese Tristram (Vittorio Batarra), che proporrà un live set dal titolo ‘Il respiro del viale’. Sarà una suite per pianoforte, suoni elettronici ambientali e paesaggi sonori urbani, pensata per accompagnare simbolicamente il primo tratto del nuovo viale Ceccarini. L’avventura del futuro viale Ceccarini partirà domani, mentre il presidente del Consorzio non si sbilancia sul lato estetico dell’opera. "Non ne abbiamo mai fatto una questione estetica. Ora attendiamo le prime osservazioni da parte dei titolari dei negozi della zona, sull’efficacia del nuovo arredo nel canalizzare i flussi coinvolgendo le stesse attività".

Andrea Oliva