Si alza il sipario sul progetto del verde

Al Palaturismo giovedì sarà svelato il progetto ‘Verde Comune’, promosso da Asproflor e amministrazione. Una riqualificazione del verde in diverse aree della città, con l’evento nazionale di Asproflor che andrà avanti da maggio a settembre in una fiera espositiva a cielo aperto. L’associazione dei florovivaisti italiani ha stretto legami con il Comune durante il concorso nazionale ‘Comuni fioriti’, che sceglie nuovi territori per concepire nuovi spazi green e verde pubblico urbano. Asproflor investirà 150mila euro e il Comune calamiterà sponsor sull’iniziativa per renderla a costo zero. Le aree riqualificate saranno viale Guidi, il lungomare Colombo, viale Pascoli, il parco di Casa Panzini, la stazione di Bellaria e i viali Perugia e Roma.