Si alza il sipario: tocca agli studenti-reporter

Sei spettacoli in sei mesi, due teatri coinvolti, una trentina di ragazzi iscritti e decine di articoli in programma. Torna anche quest’anno, con sorprese e più adesioni, il progetto ‘Teatro in classe-giovani reporter a teatro’, organizzato da il Resto del Carlino Rimini, insieme al Centro Diego Fabbri di Forlì e con il sostegno di Conad. In collaborazione con il teatro della Regina e il salone Snaporaz di Cattolica, i giovani cronisti delle scuole superiori del territorio provinciale, parteciperanno agli spettacoli in programma e si trasformeranno in critici teatrali, da novembre a marzo.

"Abbiamo voluto aderire nuovamente al progetto – dice Simonetta Salvetti, direttrice dei teatri di Cattolica – perché è veramente importante e ci crediamo molto. Da sempre puntiamo sui ragazzi e sul coinvolgimento dei giovani nella stagione teatrale. Sono il pubblico del domani. Quest’anno abbiamo scelto di aderire con tutti e due i teatri di Cattolica, la Regina e lo Snaporaz. Abbiamo scelto per questa nuova stagione un calendario completo, con spettacoli utili al loro piano studi, come i grandi classici. Quest’anno potranno assistere a ‘Aspettando re Lear’ con Preziosi il 19 novembre, a ‘Pluto’ di Aristofane il 14 gennaio, a ‘Il malato immaginario’ di Moliere il 31 gennaio, a ‘Il risveglio’ di Pippo Del Bono (12 febbraio), al film muto ‘Nosferatu’ (3 dicembre) e allo spettacolo di Franco Branciaroli (‘Sior Todero Brontolon’) il 12 marzo".

Paolo De Lorenzi del Centro Fabbri conferma: "Siamo alla terza edizione e le adesioni sono cresciute. C’è stato un ottimo riscontro da parte degli insegnanti e degli istituti superiori riminesi. Vi è molta attenzione anche grazie agli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso. I ragazzi non sono semplici spettatori ma diventano veri protagonisti, attraverso recensioni e articoli di approfondimento. L’entusiamo è altissimo e non vediamo l’ora di iniziare".

Secondo gli organizzatori il teatro e la lettura del quotidiano sono "strumenti formativi di altissimo valore. Vivere il mondo del teatro aiuta i ragazzi a vedere la vita in modo diverso e ad approcciarsi alla scrittura in modo più orginale. Serve per la stesura di temi e relazioni". Nell’ultima edizione ad essere premiati sono stati gli studenti dell’istituto Gobetti-De Gasperi di Morciano, dell’Itts Belluzzi-da Vinci di Rimini, del liceo Volta-Fellini di Riccione e del liceo Einstein di Rimini. Gli studenti dello scorso anno raccontano la loro esperienza: "Il progetto ci ha fatto scoprire la passione per il teatro e offerto l’opportunità di poter dire la nostra, quando spesso non viene presa in considerazione. È bello poter far vedere agli altri una parte di noi". Ora si spengono le luci e si alza il sipario: tutto è pronto per la nuova edizione.

Rita Celli