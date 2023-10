Si ‘alza’ la duna nella zona sud

L’autunno fa capolino e in spiaggia si issa la duna a protezione dell’arenile e degli stabilimenti balneari, tra la zona 1 e piazzale San Martino. Da ieri a domani il Comune ha emanato una ordinanza per interdire il passaggio di mezzi sulla spiaggia. Un atto necessario per consentire le operazioni delle ruspe che devono accumulare la sabbia formando la duina. I lavori sono previsti tra le 8 del mattino e le 18 e possono variare a seconda delle condizioni meteorologiche. Per garantire la sicurezza anche di chi vorrà passeggiare n spiaggia le zone vietate saranno contraddistinte anche da "transenne o altre idonee strutture, e l’apposita cartellonistica di pericolo".