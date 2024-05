Si amplia la ‘casa’ della Municipale

La commissione consiliare ha espresso parere positivo per il progetto di ampliamento dell’edificio del quartiere 3 di Miramare che ospita servizi pubblici come la sezione della polizia municipale, la delegazione anagrafica e il centro anziani dell’associazione L’Incontro. Il fabbricato, che si estende su due piani più un piano interrato, è stato al centro delle attenzioni per via della crescente necessità di rendere i suoi spazi più adatti alle esigenze. "Questa necessità ci ha spinto a pianificare un intervento che prevede l’ampliamento del salone al piano terra, rendendo l’ambiente non solo più capiente ma anche più confortevole e accessibile" fa sapere l’amministrazione comunale.

Sotto i riflettori della commissione anche Torre Pedrera, con il via libera alla realizzazione di un intervento di collegamento tra la via Porto Bardia e la via Diredaua, che prevede lo sfondamento del tratto esistente di viale Porto Bardia per estenderlo verso viale Diredaua.