Si apre la battaglia per lo stadio: "Non mi vogliono? Io vado avanti"

"A Riccione ci sono troppe tensioni. Ma io non mi fermo, il progetto del Riccione United andrà avanti con o senza la vittoria al bando per lo stadio". Pasquale Cassese, presidente della società, apre la disfida. In ballo c’è il futuro del ’Nicoletti’, che il Comune metterà a bando. Ma c’è anche altro, e si chiama United.

Presidente, è iniziata la battaglia per lo stadio?

"Parteciperemo al bando e proveremo a vincerlo, poi si vedrà. Ma anche se lo perdessimo nessuno pensi che il nostro progetto finisce qui. Chiederemo spazi in affitto per giocare".

Teme qualcosa in particolare dal bando?

"Non saprei... Prima attendo di leggerlo. Io farò la mia parte".

Cosa la turba?

"Se a qualche riccionese non sto bene perché sono meridionale, che mi portino investitori per rilevare la società. Vede, io sono sempre stato per la politica del fare, ma qui vedo che molti chiacchierano, e si fermano lì. Ripeto, vogliono il titolo del Riccione? Si facciano avanti, realmente. Se pensano che me ne vada e basta, sbagliano".

Anche senza stadio?

"Ribadisco: il progetto va avanti. In una città dove c’è chi cerca di dividere, noi vogliamo unire. E per essere chiari il Riccione è della città, non è mio. Abbiamo costituto con il San Lorenzo e il calcio femminile il più grande settore giovanile cittadino con ben 750 ragazzi e ragazze. La guerra la fanno altri, non noi".

In che rapporti è con l’amministrazione comunale?

"Direi di buon vicinato. Ma vorrei sottolineare come per vincere un bando pubblico servono le carte, non i buoni rapporti".

Sarebbe anche pronto a investire sull’impianto sportivo?

"Quando sono arrivato si trovava in condizioni pessime. Abbiamo già investito in interventi di miglioramento di alcune parti della struttura anche se non avevamo certezze sulla nostra permanenza. Altri parlano, io guardo ai fatti e pago. Ho pagato anche debiti non miei per il Riccione. E se oggi c’è chi pensa che non vada bene, allora si faccia avanti con investitori seri".

Intanto non molla.

"Stiamo programmando il futuro, e posso annunciare l’allenatore, sarà Loris Beoni".

Andrea Oliva