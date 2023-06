Si arrampica sulla grondaia e cade

È stato sfiorato il dramma ieri mattina in via Giove, dove un 33enne che si era arrampicato su una grondaia ha perso la presa ed è caduto al suolo dopo un volo di circa 6 metri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, intorno alle 10.30 all’altezza del civico 12 l’uomo è stato visto dolorante a terra da alcuni condomini che hanno lanciato l’allarme. Oltre ai carabinieri sono intervenuti i sanitari del 118, a cui l’uomo ferito avrebbe raccontato di aver avuto un appuntamento con la proprietaria di un appartamento all’ultimo piano. Quello stesso appartamento ora in affitto a un inquilino, che non ha aperto la porta al 33enne. Ecco perché l’uomo si sarebbe poi arrampicato per tentare di entrare dal balcone, prima di cadere ed essere trasferito al Bufalini di Cesena a seguito delle ferite riportate.