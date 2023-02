Si assumono vigili: ecco il concorso

Santarcangelo a caccia d altri vigili per irrobustire il corpo della polizia locale. È stato indetto il concorso per assumere a tempo indeterminato altri due agenti per il comando di via Andrea Costa. Le domande andranno presentate entro il 2 marzo. I candidati dovranno aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno 12 mesi di servizio effettivo a tempo indeterminato come di agenti polizia locale. Sarà tenuto in conto, ai fini del punteggio, anche il titolo di studi. Tutti gli aspiranti agenti che avranno i requisiti dovranno poi sostenere un colloquio. Già fissata la data della prova orale, che si terrà il 14 marzo in biblioteca comunale a Santarcangelo.