Si balla con lo swing delle ’Pepper Blondes’ Musica americana e un tris di voci al femminile

Nella suggestiva cornice dell’arena Francesca da Rimini, oggi alle 21.30, salirà sul palco di Piazza Malatesta l’esplosiva band ’Pepper Blondes’ che ripercorrerà con lo stile che le contraddistingue, il meglio della musica americana anni ‘50 e ‘60. Un repertorio a base di rock’n’roll, swing, rockabilly e soul, accompagnate da musicisti eccezionali come Andrea Bartolini, Boris Casadei ed Alessandro Pivi. L’arena s’illuminerà della freschezza di tre voci femminili, Cindy, Claire e Lizzie (Chiara Pari, Chiara Delvecchio ed Elisa Semprini). Tre diverse sfumature di bionde che adorano i fantastici anni ‘50, ovviamente anche per la musica, e propongono un repertorio che attinge ai pezzi migliori di quegli anni. Sono accompagnate da sapienti musicisti con batteria, basso, contrabbasso e chitarra sul palco in un viaggio musicale tra swing, rockabilly, surf, soul e tanti brani su cui ballare e divertirsi.

Tutti gli spettacoli di Sgr Live sono ad ingresso gratuito.

Rosalba Corti