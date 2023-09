Si barrica nel bagno del treno: a bordo scoppia il parapiglia

Quaranta minuti di ritardo per i pendolari e un 30enne marocchino denunciato per interruzione di pubblico servizio. E’ il bilancio del parapiglia scatenato martedì a bordo di un treno regionale proveniente da Bologna da uno straniero che per sfuggire alla multa del controllore, si è barricato nel bagno del convoglio. L’episodio si è verificato alla stazione di Rimini, dove il treno è rimasto fermo sui binari per consentire l’intervento delle forze dell’ordine, allertate dal personale di Trenitalia. Tutto comincia attorno alle 14, quando il viaggiatore abusivo - non avendo con sé il biglietto - ha cominciato a dare in escandescenza. Il 30enne si è alzato dal sedile ed è corso a rintanarsi in uno dei bagni del treno, chiudendosi all’interno. A bordo sono saliti gli agenti della polizia ferroviaria e i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione ‘Strade sicure’ nel piazzale della stazione. Dopo una quarantina di minuti, il nordafricano è stato convinto a scendere dal mezzo e accompagnato dalle divise in questura per essere sottoposto all’identificazione e la successiva denuncia.