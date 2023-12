All’anno nuovo si brinda con il Sangiovese. E’ la scelta fatta dall’enoteca San Lorenzo che ne ha fatto il suo vino di punta per la tavola del Natale e delle feste. I fratelli Salvatore e Giuseppe Annunziata, fondatori e titolari dell’enoteca, hanno deciso di accompagnare il cliente alla ricerca del ‘suo’ sangiovese, conducendolo nella scelta tra una moltitudine di etichette (in Romagna ci sono trecento cantine, producono qualcosa come tremila etichette). "In enoteca abbiamo sempre almeno 80 etichette di Sangiovese che ruotiamo ciclicamente per dare un panorama completo delle cantine del territorio".