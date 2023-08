Si butta nel portocanale "Ho tentato di salvarlo Ma lui non ha voluto"

Quando ha capito cos’era appena accaduto, non ci ha pensato sopra un attimo e si è tuffato nelle acque del portocanale nel tentativo di salvarlo. "Sono riuscito ad aprire la portiera e l’ho afferrato, ma lui si è divincolato e per tre volte mi ha ripetuto: lasciami andare". È ancora sconvolto Manuele Benzi, per la tragedia al porto di ieri mattina. Benzi, 40 anni, ex giocatore di basket (ha giocato pure in serie A2 con Rimini) stava camminando sulla banchina quando un 76enne riminese, F. M., si è buttato con l’auto nel portocanale. La tragedia si è consumata verso le 11. L’anziano è entrato con la sua auto nella zona della banchina all’altezza del bar dalla Jole. Nessuno ha capito le sue vere intenzioni fino a quando il 76enne si è buttato con la macchina nel portocanale. Una scena terrificante, avvenuta di fronte alle centinaia di persone che in quel momento passeggiavano nella zona. Anche Benzi passava di lì a piedi. "Le persone gridavano e chiedevano aiuto, quando ho capito cos’era appena successo mi sono tuffato in acqua. Ho aperto la portiera, lui era appoggiato al volante ma poi si è spostato sul lato passeggero. L’ho preso per un braccio, ma lui non voleva farsi aiutare. Per tre volte mi ha detto lasciami stare. Non c’è stato nulla da fare". Nel frattempo sono accorsi i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori, i militari di Capitaneria di porto e Guardia di finanza, ma purtroppo per il 76enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche carabinieri e la polizia locale, che ha chiuso a lungo la strada per i rilievi e il recupero della salma e della macchina. L’uomo lascia la moglie (malata da tempo) e la figlia.

Manuel Spadazzi