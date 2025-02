Si cappotta con l’auto

Rocambolesco incidente ieri mattina in viale Giulio Cesare, a Riccione. Erano circa le 10,30 quando una Polo che marciava in direzione nord sud in viale Giulio Cesare, prima di imboccare viale Venezia, ha urtato un cordolo a monte della carreggiata, ribaltandosi sulla sinistra. Tanta la paura, ma per fortuna, l’anziano conducente è rimasto illeso. Con il supporto della Polizia Locale e l’ausilio di una scala è uscito dall’abitacolo attraverso il finestrino. Nel ribaltarsi la Polo ha danneggiato un’auto parcheggiata.

Appena un paio di mesi fa nello stesso punto un’altra auto si era cappottata con la stessa dinamica.