Le Befane Shopping Centre si è tinto di rosa e si è riempito di cuori per il primo raduno italiano dedicato al wedding, la Festa dell’amore che si è aperta venerdì e si conkuderà oggi. Un’occasione per celebrare il prossimo San Valentino. Un ‘regalo’ che Le Befane ha deciso di fare a tutti gli innamorati, che potranno rivivere la felicità del proprio matrimonio, per chi è già sposato; o viverla in anticipo, per chi si sta preparando alle nozze,

Cuore dell’evento è piazza Zara trasformata in un palcoscenico. Oggi è il giorno del Wedding Party. Alle 14.30 djset con balli di gruppo. Alle 17 sfilata di modelle in abito da sposa e taglio della torta.