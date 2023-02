Si cercano alloggi per il personale "Usiamo l’hotel confiscato alla mafia"

L’hotel confiscato alla mafia, lo Smart, rinasce come aiuto allo stesso settore alberghiero. L’idea stuzzica anche il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi pronto a sposare la battaglia di Federalberghi, sempre più alla ricerca di soluzioni per garantirsi personale in vista della stagione in arrivo. "Quello del personale è un problema molto sentito da tutto il comparto – premette Gobbi –. E tra le necessità che anche ultimamente diversi albergatori mi hanno fatto presente c’è quella di individuare strutture che possano funzionare come foresteria per i dipendenti di più strutture". Il concetto dello studentato verrebbe riproposto in ambito turistico con i dipendenti degli hotel. Anche in questo caso l’idea non è nuova. Già in campagna elettorale la candidata, poi divenuta sindaca, Daniela Angelini, aveva sollevato il problema. Poi ci aveva pensato Federalberghi con il proprio Osservatorio al termine della stagione a ribadire come una delle priorità degli associati sia quella di individuare una o più strutture che possano accogliere i dipendenti. Negli occhi di molti c’è ancora il servizio delle Iene sullo sfruttamento del personale in riviera. Servizio nel quale Riccione non ne uscì bene. In quelle immagini comparve anche un sottoscala dove dormivano persone qualificate come dipendenti.

In municipio vorrebbero invertire la percezione del problema, trasformandolo da spina nel fianco, viste le polemiche sullo sfruttamento, in una soluzione che finisca per far diventare Riccione fiore all’occhiello, capace di colpire anche i media.

"Abbiamo come Comune un hotel, lo Smart confiscato alla malavita – riprende Gobbi –. Penso sia importante muoversi compiendo le verifiche necessarie per capire se può essere una struttura ideale per diventare una foresteria che accolga i dipendenti delle attività nell’ambito turistico. Non si tratterebbe di agevolare alcuna categoria. Al contrario andremmo ad aiutare le persone che vogliono lavorare in città, ma hanno oggettive difficoltà nel trovare spazi dove potersi trasferire per alcuni mesi".

La stagione è alle porte e la tensione tra gli albergatori sta salendo. Nelle ultime stagioni la stessa Federalberghi ha tentato varie strade per cercare di convogliare personale nelle strutture cittadine. Ci ha provato stringendo accordi con istituti in Albania, ma i ritardi posti dal Decreto flussi hanno fatto perdere la speranza agli associati. Poi ha provato cercando la collaborazione di istituti alberghieri in altre regioni, ma anche in questo caso la ricaduta occupazionale non è stata significativa. In marzo la stagione rischia di ripartire sotto le solite stelle, e non sarà una nottata romantica per tanti albergatori. Offrire alloggi ai dipendenti arrivati da fuori potrebbe essere un aiuto alla causa. "Dobbiamo lavorare, aprire un confronto serio e cercare strade percorribili anche per quel che riguarda lo Smart" chiude Gobbi.

Andrea Oliva