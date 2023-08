Si chiama Pedro, è amato da tutti Il cagnolino mascotte del centro

Alzi la mano chi non ha mai visto Pedro, il simpatico cane ormai mascotte della città di Rimini. La sua storia arriva da lontano, più precisamente da Santo Domingo. Il suo musetto è già noto a chi passeggia per piazza Cavour o piazza Tre Martiri, ma la sua storia probabilmente meno. A raccontarla è il suo attuale proprietario, Fabio Fellini, gestore dell’omonimo panificio in corso d’Augusto. "Mio figlio insieme alla sua ragazza ha fatto un viaggio dieci anni fa a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. In un giorno di pioggia e acquazzoni i due notarono, lungo il guardrail di una strada, un cucciolo abbandonato. Era piccolissimo, poteva stare dentro il palmo di una mano. L’acqua aveva bagnato interamente il suo pelo e il suo piccolo corpo chiedeva aiuto. Mio figlio, con la sua ragazza, ha deciso quindi di raccoglierlo, dargli soccorso e tenerlo con sé. I due una volta tornati in Italia, hanno seguito ovviamente l’iter di adozione e al cane sono state sottoposte tutte le cure medico-sanitarie del caso. Il cagnolino è stato vaccinato, e seguito da personale veterinario specializzato".

Ma mancava ancora qualcosa…, il nome! "I due hanno deciso quindi di chiamarlo Pedro, un nome tipicamente spagnolo e diffuso anche a Santo Domingo". Poi aggiunge: "Una volta portato Pedro qua a Rimini, il cane è rimasto a casa con me. Mio figlio viaggia molto essendo fotografo, e per motivi lavorativi non può sempre portarlo con sé". Sottolinea poi: "Il cane è un pinscher di piccola-medio taglia ed è molto docile. Non è aggressivo e non importuna nessuno. Con gli altri cani, essendo maschio, fa un po’ la voce grossa, ma non dà nessun tipo di fastidio. Non è assolutamente abbandonato a sé stesso". Pedro, si sa poi, ama passeggiare per le vie di Rimini, e soprattutto gli piace mangiare: "E’ molto goloso e sa chi gli può dare qualcosa da mangiare. Quando lo porto a spasso, spesso si ferma a qualche osteria. Lo fa impazzire la cucina del ristorante greco. Ma in generale gli piace gironzolare e cambiare ogni volta locale". Pedro è diventato a Rimini, un simbolo. "È amato da tutti". Ma Pedro, non è l’unico ospite di casa Fellini. Ad accompagnare l’amico a quattro zampe c’è una gatta: "A casa abbiamo anche Chloe’. I due vanno molto d’accordo e Pedro è molto felice e affettuoso con lei". Come cantava la Carrà: "Pedro, si offre a far da guida per la città".

Aldo Di Tommaso