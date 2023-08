Si denuda davanti ai bambini Maniaco rischia il linciaggio

Si denuda davanti ai bambini sulla spiaggia e rischia di essere ‘linciato’ dalla folla. Protagonista della vicenda un 60enne riccionese che il giorno di Ferragosto è stato arrestato dai carabinieri della compagnia della Perla Verde in uno stabilimento balneare nella zona di Fontanelle, con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dai minori (oltre all’obbligo di soggiorno nel comune di residenza). Sull’arenile sono stati momenti di tensione, con il 60enne che si sarebbe ritrovato accerchiato da alcuni bagnanti che lo avevano riconosciuto come lo stesso uomo che aveva mostrato le parti intime ad una bambina di 10 anni. Sul posto sono accorse le pattuglie dell’Arma, con i militari che hanno fermato l’uomo e lo hanno accompagnato in caserma prima che la situazione precipitasse. Ha alle spalle delle condanne per fatti analoghi, è sottoposto al regime della sorveglianza speciale e sta seguendo un percorso che prevede la somministrazione della terapia farmacologica.

La prima segnalazione risale alle 10.30 di martedì scorso, quando il 60enne si sarebbe presentato in spiaggia, avvicinandosi ad una bambina di 10 anni che in quel momento si trovava nella zona delle docce. Di fronte a lei, si sarebbe tolto i vestiti mostrandosi completamente nudo. Una presenza, la sua, immortalata anche dall’occhio delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento balneare. Dopo questo primo episodio, verso l’ora di pranzo l’uomo si sarebbe quindi allontanato in direzione di uno stabilimento di Misano e anche qui sarebbe tornato ancora una volta a denudarsi alla presenza di minorenni. E’ stato però notato dal bagnino che è riuscito a fotografarlo di spalle, mostrando poi lo scatto alle mamme di alcune ragazzine che lo hanno riconosciuto. Sono state le stesse mamme a bussare alla porta dei carabinieri per denunciarlo. Nel frattempo, sempre stando alla ricostruzione, il 60enne sarebbe tornato in direzione di Riccione, nello stabilimento visitato in mattinata. Qui è stato però riconosciuto dal bagnino e da alcuni bagnanti che si sono avvicinati con fare minaccioso e aggressivo. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno sedato gli animi e accompagnato il 60enne in caserma dichiarandolo in arresto per la violazione della misura di prevenzione personale. Ieri mattina in aula, di fronte al giudice, ha respinto le accuse a suo carico, affermando di non essersi mai recato a Misano ma solo di aver fatto una passeggiata sulla spiaggia a Riccione. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Lorenzo Muccioli