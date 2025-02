Si dimette il giudice. Morsiani

I suoi 208 fascicoli saranno presto riassegnati agli altri magistrati del settore civile. Si è dimesso il commissario della legge Simon Luca Morsiani. Dimissioni presentate il 13 febbraio scorso e ieri, con un provvedimento organizzativo, il dirigente del tribunale Giovanni Canzio ha riassegnato i suoi fascicoli pendenti. Non sono note le motivazioni che hanno spinto Morsiani a lasciare il tribunale di San Marino, ma non è da escludere che possa esserci qualche collegamento con il provvedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dal dirigente del tribunale. Morsiani aveva giurato come commissario della legge a San Marino nel dicembre del 2010. Il segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti, confermando le dimissioni di Morsiani alla tv di Stato, si limita a dire che i suoi fascicoli sono stati prontamente riassegnati dal dirigente. "La questione giustizia riesplode con forza – attaccano dal partito di minoranza Repubblica Futura – Un giudice se ne va e nessuno sa nulla: forse qualcuno crede che i sammarinesi non debbano sapere?".