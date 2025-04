Si dimette la vicesindaca Giuliana Lucarini. Il testimone passa a Maffei, Venturi entra in giunta

Nell’uovo di pasqua, Pennabilli trova un bel rimpasto di giunta. Cambia il vicesindaco: la numero due Giuliana Lucarini si è dimessa, il testimone passa all’assessore Palmiro Maffei. Ma c’è anche una new entry in giunta: si tratta della consigliera Anna Rita Venturi. A lei vanno le deleghe del Turismo e della Cultura.

Il domino pennese ha preso le mosse dalla vicesindaca Giuliana Lucarini. Eletta nella lista ‘Identità Montana’, il 22 aprile la Lucarini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Le dimissioni della Lucarini non sono per la verità una novità. Il 22 dicembre scorso aveva già mollato, ma il sindaco Mauro Giannini aveva rigettato le dimissioni e dopo una settimana la Lucarini era tornata al suo posto. Questa volta, però, la vicesindaca non ha salutato solo la giunta ma l’intero consiglio comunale.

"A dicembre – spiega il sindaco Giannini – c’era stata una incomprensione tra me e Giuliana, pensava di non godere della mia fiducia. Un equivoco subito rientrato. Questa volta sono motivi personali che la spingono ad abbandonare giunta e consiglio comunale. La ringrazio per l’impegno che ha profuso per Pennabilli, Giuliana è una persona eccezionale".

Al suo posto arriva Palmiero Maffei, già titolare degli assessorati Lavori Pubblici e Agricoltura. Il sindaco è poi intervenuto per redistribuire le deleghe della Lucarini. La sanità passa a Ilaria Riccardi, mentre al turismo e cultura c’è la new entry Anna Rita Venturi. Consigliera comunale, 55 anni, originaria di Gualdo Tadino, vive a Maciano di Pennabilli da 22 anni, ed è docente nella scuola per l’infanzia.

"Pennabilli è un paese ricco di cultura e di realtà associative vivaci – dice la Venturi – Speriamo di creare altre situazioni, oltre agli eventi più noti come Artisti in Piazza, capaci di attirare altro pubblico e aumentare il turismo". Per la Venturi è la prima esperienza politica.