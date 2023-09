"Si è lavorato più che un sabato a giugno"

Finché c’è sole, c’è spiaggia. "Fino a domenica le previsioni sono buone. C’è gente anche se siamo a fine settembre". Sono tanti i bagnini che lo dicono. Nella zona centrale, tra il porto e piazzale Roma, la maggioranza degli stabilimenti aveva ancora i lettini occupati. Non grandi numeri, ma era un infrasettimanale. "Domenica andrà meglio e grazie ai congressisti avremo ancora più lettini sulla sabbia", premette Ferdinando Gabellini della Spiaggia del sole. In altri tempi era una mosca bianca: aperta quando la stragrande maggioranza dei colleghi chiudeva. Oggi no. Sono aperte le Palme (88-89) e altri stabilimenti. Ma anche nella zona Terme dove oltre a lettini e qualche ombrellone c’è chi ha mantenuto aperto il chiringuito. "C’è gente e consuma - premette Gilberto Fuzzi della spiaggia dove si trova lo Scalo54 -. Sabato scorso abbiamo lavorato più di un sabato di giugno. C’è il sole, temperature gradevoli e si ha voglia di trascorrere del tempo sulla sabbia, bevendo qualcosa con gli amici. Molti hanno chiuso, e chi è ancora aperto intercetta parecchi clienti". Non è l’unico ad avere il chiringuito aperto. Ce ne sono altri soprattutto nella zona centrale. "Noi ci siamo - continua Fuzzi - fino questa domenica. Poi tutto dipenderà dal meteo".

La settimana chiuderà il primo giorno di ottobre. Un anno fa in questo periodo la spiaggia era deserta. L’ultima decade di settembre vide l’arrivo di una perturbazione che fece crollare le temperature, portando bruscamente l’autunno. Quest’anno le temperature sembrano quelle di un inizio stagione e c’è chi comincia a mettere il mese di settembre come voce sempre più importante nel bilancio. "Ci sono diversi stabilimenti e chiringuito aperti - premette il presidente della Cooperativa bagnini, Diego Casadei -. Anch’io ho deciso di non chiudere questa settimana. L’inizio e la fine della stagione sono legati al meteo, e viste le condizioni si può stare aperti". La clientela è diversa da quella che in estate cerca la tintarella, "ma si riesce a lavorare. In queste condizioni il mese di settembre diventa una voce da tenere in conto nel bilancio. Non possiamo certo paragonarlo a periodi di alto afflusso come agosto o luglio, ma si ritaglia un suo spazio".

Non tutte le zone della città vivono allo stesso modo la concessione degli ultimi giorni di bel tempo. Quella centrale continua a intercettare turisti e chi sceglie la passeggiata in ‘salotto’. Poi c’è la zona Abissinia che si coccola i proprietari di seconde case, che sono pronti a regalarsi un ultimo weekend al mare.

"Siamo aperti perché c’è gente - dice Riccardo Zangheri del bagno 63 Speranzino -. Anche per noi è una novità, visto che in passato al massimo si arrivava al 25 settembre. Ma quest’anno c’è un clima gradevole e le persone si godono gli ultimi sprazzi di sole al mare".

Andrea Oliva