Si è spento a sessant’anni il fotografo Massimo Menini

I suoi scatti mancheranno a tanti. Massimo Menini se n’è andato all’improvviso a 60 anni, dopo una malattia scoperta pochi mesi prima. Di Misano, abitava a Villaggio Argentina, quando si aprivano i cancelli del Misano world circuit era una presenza fissa. Con la sua macchina si piazzava nelle curve per immortalare i piloti. Nel mondo delle corse lo conoscevano ormai tutti. La fotografia e i motori erano le sue passioni. Era facile durante le competizioni ritrovarlo nel paddock, ai box, al fianco dei campioni e dei personaggi del circus. Una persona allegra e scherzosa, lo ricordano gli amici sui social, che sapeva come farsi aprire le porte dei box.

Tutti lo conoscevano per la sua passione, anche se di mestiere era bravo a lavorare il ferro. Quando si cominciavano a sentire i motori rombare in autodromo si vestiva della macchina fotografica e partiva. "Lo vedevi sempre in circuito – ricorda Asso Max –. Aveva una grande passione e tante conoscenze che gli aprivano porte un po’ ovunque. Era sempre allegro".

Menini lascia la moglie Luisa e i figli Martina e Simone. I funerali si svolgeranno martedì alle 15 nella chiesa delle Fontanelle a Riccione, la Stella Maris. La veglia si terrà lunedì sera alle 20. Non fiori ma una donazione all’Irst di Meldola, Dino Amadori, hanno scritto i famigliari sul manifesto funebre.