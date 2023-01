Si è spento il direttore della tv di San Marino

Il mondo dell’informazione sammarinese è in lutto per la scomparsa di Ludovico Di Meo. Il direttore generale della televisione di Stato, San Marino RTV, si è spento ieri mattina a Roma all’età di 63 anni. Come riportato dalla emittente, nei giorni scorsi il direttore si era sottoposto a un’operazione alle coronarie. Nato a Roma nel 1959, con una lunga carriera ai vertici della Rai, Di Meo lascia la moglie Paola e le figlie Federica e Flaminia. "La notizia della scomparsa del direttore generale Ludovico Di Meo, giunta improvvisa e assolutamente inaspettata, lascia tutti noi senza parole - scrivono in una nota congiunta le Segreterie di Stato per l’Informazione e Affari Esteri -. Giornalista, autore e dirigente di azienda, Di Meo è stato un importante punto di riferimento in Rai per quasi 40 anni. Già direttore di Rai2, vice direttore di Rai1 e successivamente del Tg2, è stato anche alla guida di Rai Cinema. Dal primo dicembre 2021 aveva accettato di mettere la sua esperienza e la sua professionalità al servizio della San Marino RTV concedendoci il privilegio di lavorare insieme per tracciare un nuovo percorso di sviluppo e di autorevolezza per la televisione della nostra Repubblica".