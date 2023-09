Si elegge miss mamma ‘evergreen’

Si chiudono oggi all’hotel Union di Riccione le fasi finali di Miss mamma italiana Evergreen 2023, produzione di Te.Ma Spettacoli. Il concorso è suddiviso in tre categorie: Miss mamma italiana per le mamme dai 25 ai 45 anni (vincitrice la 29enne veronese Giusy Raito); Miss mamma italiana gold per le mamme dai 46 ai 55 anni (vincitrice la 46enne padovana Elisabetta Esposito) e infine Miss mamma italiana evergreen per le mamme con più di 56 anni.