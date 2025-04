"Si eviti una guerra commerciale"

Vale 165 milioni di euro l’export agroalimentare romagnolo verso gli Usa. Secondo le stime dell’ufficio studi Cia-Agricoltori italiani su dati Istat, il valore delle esportazioni nel 2024 delle tre province è stato di 45,7 milioni di euro per Ravenna, 25,6 per Forlì-Cesena e 93,5 per Rimini. "Ora la scure di Trump è arrivata con i dazi al 20% che colpiranno indistintamente tutti i prodotti europei, a partire dall’agroalimentare made in Italy – le parole del presidente di Cia Agricoltori italiani Romagna, Danilo Misirocchi – I prodotti della Romagna più colpiti sono vino e olio, ma ci saranno ricadute anche su cereali e latte. Per questo serve subito una risposta ferma e immediata dell’Ue per aprire una trattativa e scongiurare una guerra commerciale con un’escalation devastante in cui perderebbero tutti".

La politica dei dazi è sbagliata e controproducente, continua Misirocchi. "Adesso non bisogna andare in ordine sparso ma agire uniti come Europa".