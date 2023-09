Si fa shopping sotto la Piramide

Shopping nella Piramide. Il Cocoricò per due giorni abbassa il volume e diventa il logo dove arriveranno oltre 100 espositori, provenienti da tutta Italia, per un pubblico di estimatori del vintage e dell’artigianato. Arriva Markè, The experince market, un evento della durata di due giorni, sabato e domenica, tra moda e opere handmade. Gli organizzatori promettono molto più di un mercatino vintage. Non mancherà la musica, ma di intrattenimento, e la presenza di truck food. Protagonisti assoluti saranno alcuni pezzi unici realizzati con materiali di scarto per promuovere e sensibilizzare il pubblico sulle scelte per il futuro del pianeta.