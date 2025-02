Si fa strada il sottopasso verso mare

Il prolungamento del sottopasso della stazione per ‘sbucare’ sul lato mare in piazzale Carso, è in via di completamento, ma non si può dire la stessa cosa per la riqualificazione dell’ingresso mare della stazione. Per quanto riguarda il sottopasso, sono stati completati i lavori relativi alla pensilina di accesso al sottopasso lato mare e il fabbricato di servizio che interrompe la facciata in vetro sotto la pensilina. Attualmente, si stanno ultimando gli interventi riguardanti il contro soffitto, gli impianti di illuminazione e la videosorveglianza. Il padiglione di uscita del sottopasso lato mare, affacciato su via Monfalcone, è costituito da una pensilina in acciaio e vetro lunga 80 metri e larga 5, che rappresenterà il nuovo fronte della stazione rivolto verso la spiaggia.

Nel frattempo il Comune sta portando avanti l’iter progettuale per la riqualificazione del Parco ‘Giardini Vittime delle Foibe’ e di piazzale Carso, su cui si affaccerà il nuovo accesso lato mare della stazione. Ieri si è tenuta la seocnda e ultima seduta della conferenza di servizi, ed ora il progetto può andare avanti. Nella prossima settimana si concluderà il procedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, con la pratica che giungerà in consiglio comunale. Seguiranno il progetto esecutivo e la gara d’appalto prevista per aprile. La riqualificazione del parco ‘Giardini Vittime delle Foibe’, partirà in primavera con un investimento di 250mila euro.

Inoltre, Rete Ferroviaria Italiana ha dato il via ai lavori per realizzare il parcheggio Kiss&Ride, progettato con il Comune. L’area, adiacente all’uscita su piazzale Carso, permetterà a taxi e veicoli privati di effettuare soste brevi per il carico e scarico passeggeri. Intanto procedono anche i lavori per il sottopasso di via Principe Amedeo. In queste settimane sono stati demoliti completamente la rampa di accesso lato mare, la pavimentazione e la sotto struttura del sottopasso.