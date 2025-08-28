Si ferma la giostra: "Presenze calate del 30%"

Le giostre di Bellaria Igea Marina si stanno smontando in questi giorni, segno tangibile che l’estate sta per archiviare la sua stagione. Il bilancio, per Walter Tamassia, storico gestore del luna park, è fatto di luci e ombre: "Le famiglie, italiane e straniere, non sono mancate. I weekend sono stati affollati, ma durante la settimana il calo si è sentito. Complessivamente stimiamo un meno 30% di presenze. È lo stesso trend che ha colpito gli alberghi: famiglie che non restano più una settimana, ma due o tre giorni al massimo".

Il racconto parte da giugno, mese che secondo Tamassia "è andato male", e passa per luglio, "che potremmo dire non è mai partito". Una riflessione tocca anche la Notte rosa, anticipata a fine giugno: "Per noi non è stato un fattore positivo. Le famiglie si muovono soprattutto a inizio luglio, e in quel periodo la città non ha avuto lo slancio necessario". Diverso il discorso per agosto, quando Ferragosto ha confermato la sua forza attrattiva: "Abbiamo registrato il pienone come sempre, con gente arrivata dall’entroterra solo per salire sulle giostre bellariesi. Questo, almeno, resta un motivo di orgoglio".

Il quadro tracciato dal gestore delle giostre si inserisce in una fotografia più ampia della Riviera. Un turismo che cambia, più frammentato, meno stanziale. Un fenomeno che ha inciso sugli hotel come sulle attrazioni, con una formula diversa rispetto al passato. Eppure, al di là delle cifre, resta il valore di un rito che continua a resistere. "Le nostre giostre sono per tutte le età – sottolinea Tamassia – ed è sempre una soddisfazione vedere bambini e genitori condividere lo stesso divertimento. È un peccato non avere performato al massimo, ma non ci perdiamo d’animo. Guardiamo già alla prossima stagione".

Così, tra i camion che caricano i cavalli di legno e le casse che custodiscono le lampadine colorate, resta l’immagine di un’estate vissuta a metà. Ma anche la certezza che i caroselli di Bellaria Igea Marina non sono soltanto numeri: sono memoria e tradizione, parte di un paesaggio che tornerà a illuminarsi l’anno prossimo.

