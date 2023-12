Si finge carabiniere e truffa anziani

Prima si è finto un carabiniere, poi ha spruzzato spray urticante in faccia a un anziano di 87 anni spintonandolo per darsi alla fuga. Alla fine è stato beccato e arrestato per rapina impropria un riccionese di 54 anni che era in trasferta a Eraclea, nel veneziano, per commettere furti. L’ultimo, quello nell’abitazione dell’87enne, gli è costato l’arresto. Era la prima mattina di domenica quando l’anziano si è svegliato per andare a messa. Una volta rincasato nell’abitazione che si trova vicino alla piazza principale del paese, alle 8,30, si è trovato la brutta sorpresa: due persone in casa. Il 54enne prima si è qualificato come carabiniere, ma capendo che l’anziano non l’aveva bevuta, ha estratto una bomboletta di spray urticante e l’ha spruzzata in faccia all’anziano, spingendolo per farsi strada verso la fuga. Il trambusto ha attirato l’attenzione di alcuni agenti della municipale che si sono messi all’inseguimento dei due ladri. Uno è riuscito a fuggire, il 54enne riccionese, invece, non ce l’ha fatta grazie anche all’intervento dei carabinieri. E’ stata ritrovata anche l’auto usata dai malviventi, all’interno della quale i militari hanno trovato vari strumenti atti allo scasso. La refurtiva abbandonata durante il tentativo di fuga è stata recuperata. La vittima della rapina è stata subito soccorsa per potergli prestare le necessarie cure mediche. Dopo la paura l’87enne si è ritrovato con una prognosi di 2 giorni per le ecchimosi riportate.