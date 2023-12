Si finge turista per spacciare cocaina

È arrivato in Italia con un visto turistico. La sua intenzione però non era quella di visitare le bellezze del nostro Paese, bensì dedicarsi allo spaccio di ’neve’. Un 33enne albanese è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo che, insieme ai colleghi della stazione di via Destra del porto, hanno portato a termine un’indagine su un giro di cocaina che avrebbe fruttato migliaia e migliaia di euro. Il 33enne è stato sorpreso dai militari mentre saliva a bordo di un’auto per cedere una dose di polvere bianca a due acquirenti. A quel punto è scattato il blitz dei carabinieri che ha portato successivamente alla perquisizione del suo appartamento. In casa erano nascosti 92 grammi di cocaina, oltre a 1.600 euro e materiale per il confenzionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre nei confronti del 33enne sono scattate le manette.