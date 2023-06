Si fingono clienti per fare razzia nei negozi

Agiscono in gruppo. A volte sono anche in tre o in quattro. Tutte ben vestite, entrano nei negozi fingendosi clienti, ma in realtà puntano ad arraffare soldi dalla cassa e da portafogli e borse dei commercianti stesse. Tra le vittime delle ladre dalle ’mani di velluto’, che da alcune settimane stanno colpendo in varie attività di Santarcangelo, c’è anche la merceria Il gomitolo sulla via Emilia.

A raccontare del furto subito è la stessa titolare, Elena De Ieso, che dopo il colpo ha subito messo in guardia diversi colleghi. Il furto è avvenuto mercoledì mattina. "Erano quattro donne, tre di loro piuttosto giovani e un’altra di mezza età – racconta la negoziante – Sono entrate intorno alle 11. Hanno iniziato a chiedere informazioni su alcuni prodotti, poi una di loro mi ha chiesto di poter provare un reggiseno". La De Ieso l’ha accampagnata in una stanza del retro per la prova, dopo pochi minuti la donna è uscita. "Non hanno comprato nulla, sono uscite tranquillamente. Ho scoperto soltanto un paio di ore dopo cos’era successo: la ragazza che aveva provato il reggiseno in realtà aveva rovistato in cerca di soldi, ed è riuscita a trovare un borsello dove tenevo l’incasso di un paio di giorni". Il bottino è di oltre 400 euro. "Ho capito subito che erano state loro perché durante la mattinata erano state le uniche a chiedere di poter provare indumenti intimi".

Non è finita. Nel pomeriggio alla merceria "si sono presentate altre due ragazze, che mi hanno chiesto di fare lo stesso. E dopo un po’, sempre mercoledì, ne é arrivata un’altra, sempre con la stessa richiesta. Quando hanno capito che avevo sospetti, si sono allontanate alla svelta". Tutte le ladre "avevano un accento straniero ma parlavano l’italiano molto bene". La De Ieso andrà a fare denuncia in questi giorni ai carabinieri, ma "intanto mercoledì li ho chiamati per avvertirli di quanto era accaduto in negozio. E ho scoperto di non essere stata l’unica vittima di queste ladre a Santarcangelo". Per questo la titolare delle merceria della via Eamilia ha avvertito anche altri commercianti di Santarcangelo, per metterli in guardia.