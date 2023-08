Si fondono le civiche a destra Il segretario unico sarà Pullè

Nuova vita per le tre civiche di centrodestra legate Renata Tosi e Stefano Caldari. Si fondono e si dimettono le rispettive segreterie che vedevano Tosi rappresentare due civiche e Caldari la terza. Infine, una volta unite eleggono a segretario l’avvocato Fabrizio Pullè. Il 10 ottobre, giorno in cui si esprimerà il Consiglio di Stato sul ricorso in merito all’annullamento delle elezioni del 2022, è ancora lontano. E lo è ancor di più il mese di giugno che potrebbe essere il momento per le elezioni amministrative comunali se il Consiglio di Stato decidesse di confermare il verdetto del Tar. C’è attesa, ma non per questo la politica se ne sta ferma. Le civiche di centrodestra si riorganizzano. Alle ultime elezioni di giugno 2022 avevano raccolto il 23%, sommando i tre risultati. Domani si giocheranno una partita importante nel centrodestra dove i tre partiti (Lega, Fd’I e Forza Italia) stanno lavorando per essere protagonisti e non più gregari del movimento civico che nel 2014 ha cambiato il futuro politico della città. D’ora in poi Fabrizio Pullè sarà il segretario politico delle tre civiche: "Un movimento cresciuto nella città ed a stretto contatto con la città – dice –. Un movimento già maturo, che inizia da oggi un percorso nuovo e diverso, con un segretario nuovo; un percorso in continuità con l’esperienza delle consiliature Tosi e della sua giunta. Ringrazio personalmente Renata Tosi, Stefano Caldari e Laura Galli per questo ‘passo di lato’ che hanno fatto rispetto alle tre liste che hanno guidato. Abbiamo piena coscienza della strada da intraprendere e delle cose da fare".