Si gonfiano i costi del nuovo Museo Conto da 500mila euro entro fine anno

Non c’è pace per il costruendo Museo del territorio. Ultima in ordine di tempo è la mazzata sui conti. Stando alle verifiche fatte dagli uffici comunali i costi dell’intervento sono aumentati in modo considerevole. La stima del costo dell’opera era fissato in 4,2 milioni di euro. Di questi un milione arriva dal finanziamento della Regione rientrante nei fondi Por Fesr. Il resto, invece, va ricavato attraverso i mutui accesi dall’amministrazione comunale. Questo era il pregresso a cui si sono sommate le problematiche del cantiere. La giunta Angelini nell’ottobre scorso aveva lamentato uno stop ai lavori di sei mesi e si era messa all’opera per spingere l’impresa a rimettersi all’opera attraverso la costituzione in mora dell’azienda.

Le azioni degli uffici avevano rimesso in moto il cantiere, ma nel frattempo i costi continuavano a crescere.

Guardando all’ultima determina degli uffici tecnici comunali, un primo aumento di 108mila euro verrà assorbito attraverso le economie di spesa dell’opera, rientrando nei 4,2 milioni di euro complessivi. Ma ci sono altri 500mila euro che vanno trovati e finanziati facendo ricorso alle casse comunali.

Il ricorso al decreto aiuti ha permesso di evitare un ulteriore esborso per i 108mila euro, ma il mezzo milione andrà trovato. Stando al documento pubblico la cifra è riferita "all’incremento dei prezzi dei materiali di cui all’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, numero 50, relativamente ai lavori da eseguirsi entro il 31.12.2023". Meno di quattro mesi per terminare una ulteriore tranche di lavori e trovare i 500mila euro per saldare il conto.