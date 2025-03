Si incatena al municipio per una casa popolare

Si è incatenato alle finestre del municipio di Poggio Berni per chiedere di poter trasferirsi in una casa popolare per sempre. S.B. ha una cinquantina d’anni, ha origini laziali ma vive da anni a Poggio Torriana. In paese è conosciuto da tempo: dal periodo della vecchia amministrazione le sue richieste sono arrivate sul tavolo anche dell’ex sindaco. Non ottenendo risposte da anni, qualche giorno fa ha compiuto il disperato gesto, incatenandosi alla ringhiera delle finestre del primo piano del comune, per cercare di attirare l’attenzione, anche dai passanti. Il suo obiettivo è parlare nuovamente con gli amministratori e chiedere aiuto.

L’uomo è senza lavoro e senza fissa dimora. O meglio, vive da un paio d’anni, dopo averla occupata abusivamente, in un’abitazione fatiscente a Torriana, sulla strada che porta a Montebello. Da anni chiede agli uffici comunali e all’Unione Comuni Valmarecchia una casa popolare ma, secondo gli amministratori e gli uffici compententi, "è in graduatoria ma non ha diritto ad accedere a una casa, in virtù della posizione in lista d’attesa". S.B. continua a ribadire che per colpa di una malattia che lo affligge da anni, la fibromialgia, non può ne’ lavorare ne’ avere una vita normale. Per questo chiede da tempo un aiuto economico al comune e anche una casa popolare. Ad oggi la casa in cui vive, proprietà di un privato, è andata all’asta in questi giorni e il curatore fallimentare ha permesso a S.B. di abitarci per alcuni anni. Ma giovedì prossimo, l’uomo dovrà sgomberare definitivamente per lasciare posto ai lavori di ristrutturazione e ai nuovi acquirenti dello stabile. L’uomo così ha deciso di incatenarsi per protesta alle finestre del comune. "I servizi sociali dell’Unione comuni Valmarecchia _ dice l’amministrazione di Poggio Torriana _ che hanno a carico le pratiche, hanno analizzato bene la sua situazione. Ma S.B. non ha diritto alle case popolari. Sono state analizzate cartelle cliniche e ogni aspetto nel dettaglio. Per aiutarlo, i referenti del servizio hanno trovato anche una soluzione abitativa d’emergenza, per la durata di sei mesi. Ma l’uomo ha rifiutato ogni aiuto e soluzione. Chiede la casa popolare a Poggio Torriana. Quello che possiamo fare glielo abbiamo detto. Deve decidere cosa fare e provare a trasferirsi in questa abitazione per sei mesi, o non ci sono altre soluzioni. Le liste d’attesa per le case popolari seguono iter ben precisi".

r.c.