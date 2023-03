Si ‘incendia’ la spiaggia libera con la Fugaracia e gli spettacoli

E fogheraccia sia. Anche Riccione va in deroga al divieto di accendere falò per San Giuseppe e dà appuntamento alla cittadinanza sulla spiaggia libera davanti a piazzale Roma per rinnovare il rito che segna il passaggio tra la fredda stagione e la primavera.

"Il falò di San Giuseppe - spiegano dal municipio -, si terrà la sera di sabato 18 marzo a partire dalle 20 di fronte al Giardino sul mare di piazzale Roma". Sarà un vero e proprio evento e non solo la riproposizione della tradizione. "Prima dell’accensione della fugaracia sulla sabbia, prevista per le 21, saranno infatti proposte delle performance di artisti proprio con il fuoco, simbolo di purificazione, di allontanamento del male e di abbandono del vecchio, ma allo stesso tempo di rigenerazione e rinnovamento".

Nel piazzale saranno attivi anche dei chioschi dove trovare l’offerta da street food.

Terminate le performance alle 21 verrà accesa la montagna di legna accatastata in riva al mare attorno alla quale si potrà riunire la comunità cittadina. Per bambini, ragazzi, intere famiglie e i nonni sarà un momento di comunità scoprendo il fascino della fugaracia o rivivendone le emozioni.